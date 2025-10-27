È finita la lunga latitanza di Armando Bako, arrestato il 23 ottobre in Albania dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello.

Finisce la latitanza di Armando Bako: arrestato in Albania il boss del traffico internazionale di droga

L’uomo, irreperibile dal 2013, era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per un totale di 29 anni di reclusione, riconosciuto appartenente a un associazione mafiosa dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di droga.

Le indagini hanno accertato che Bako operava attraverso canali di approvvigionamento provenienti da Colombia, Spagna e Albania, riuscendo a sfuggire alla cattura per oltre un decennio grazie a diversi alias. All’atto dell’arresto, il latitante ha nuovamente tentato di fornire false generalità agli investigatori albanesi. Bako sarà estradato in Italia per scontare la pena cumulativa di 29 anni di reclusione, ponendo fine a una lunga fuga che lo aveva reso uno dei latitanti più ricercati del Paese.