Ritirati dagli scaffali dei supermercati alcuni lotti di filetti di acciughe del marchio Mareblu per possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. A darne comunicazione è Il Ministero della Salute in un avviso pubblicato sul sito istituzionale, lo scorso 6 dicembre.

Filetti Mareblu richiamati dal Ministero della Salute: “Non consumateli”

Per tutti i casi di filetti di acciughe ritirati il formato è rappresentato da confezioni in vetro dal peso netto di 90 grammi, mentre il peso netto sgocciolato di 48 grammi prodotti dalla ditta sudamericana Grupo Consorcio Compania Americana de Conservas Sac con sede in Perù.

La data di scadenza o il termine minimo di conservazione per questi ultimi sono fissate per l’8 ottobre e 14 settembre 2023.

I numeri di lotto di filetti di acciughe sono:

0000368375 (con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissate al 12 ottobre 2023)

0000357182 (con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissate al 15 settembre 2023)

0000368373

0000364577

000035718

Sul sito salute.gov.it si può leggere che la motivazione del richiamo dei filetti Mareblu è per rischio chimico, ovvero “possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge”. Il Ministero della Salute raccomanda a chi avesse acquistato i numeri di lotto di filetti di acciughe richiamati di non consumare il prodotto. E’ possibile restituirli nello stesso punto vendita senza lo scontrino per ottenere il rimborso o la sostituzione.