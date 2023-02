Un poliziotti fuori servizio avrebbe ferito a colpi di pistola un 19enne, che sarebbe stato coinvolto in una lite con suo figlio. Diego Crisci, 49enne agente di polizia originario di Santa Maria a Vico, nel Casertano, e residente in via Tre Monaci, in servizio nel Napoletano, è stato arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari. Il poliziotto sarebbe accusato di lesioni aggravate.

Figlio aggredito nel Casertano, papà poliziotto spara a 19enne per vendicarlo

L’episodio sarebbe avvenuto sabato notte a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il poliziotto non avrebbe usato la propria pistola d’ordinanza ma un’arma non tracciata: una calibro 6.35 detenuta illegalmente, non è stata ritrovata.

Il 49enne avrebbe sparato due volte, colpendo il 19enne ad una gamba. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dal quale sarebbe stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Stando alle prime informazioni, il figlio del poliziotto sarebbe stato coinvolto in una lite con alcuni ragazzi, tra cui anche il 19enne poi ferito dal padre. Alcuni di questi sarebbero originari di San Felice a Cancello, piccolo comune del Casertano non molto distante da Santa Maria a Vico.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi in Piazza Falcone e Borsellino. Il ragazzo avrebbe poi raccontato al padre quanto accaduto e così l’uomo avrebbe rintracciato i giovani con i quali avrebbe avuto prima una colluttazione, venendo spinto a terra dai ragazzi, per poi rialzarsi e aprire il fuoco contro il 19enne.