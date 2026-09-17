Fico ad Aversa per Festa dell’Unità: “Monitoriamo su miasmi. Taverna del Re, avanti con bonifiche”

Arriva in serata al parco Balsamo di Aversa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, ospite della tre giorni della Festa provinciale dell’Unità del Partito Democratico, tornata nel Casertano dopo circa dieci anni. Prima un breve scambio con alcuni cittadini, poi sul palco il confronto su welfare, lavoro ed elezioni politiche 2027, insieme al capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, al deputato Piero De Luca e al coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo. Sul fronte ambientale, tra i miasmi nell’Agro aversano e gli incendi nell’area di Giugliano, tra cui quello di Taverna del Re, il governatore della Campania, rispondendo ai giornalisti, fa sapere che sono in corso i monitoraggi e che proseguono le attività di bonifica.

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