Ficarra e Picone sono un duo comico nato nel 1993, formato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. I due sono diventati noti grazie alla partecipazione a Zelig Circus. Sono della stessa età: entrambi nati nel 1971, hanno 50 anni.

Nati con l’intento di far divertire il pubblico con la loro comicità, hanno anche ricoperto il ruolo di conduttori a “Striscia la notizia” e preso parte a diverse produzioni cinematografiche in qualità di attori. Successivamente, si sono cimentati nella regia dei loro film, come “L’ora legale” e “Il primo Natale”.

Scopriamo ulteriori dettagli in merito al famoso duo.

Ficarra e Picone: chi sono, età, carriera, film

Ficarra e Picone sono di origini siciliane e coetanei, entrambi nati nel 1971: rispettivamente, Valentino Picone è nato il 23 marzo, Salvatore Ficarra circa due mesi dopo, il 27 maggio.

Nel 1993 si incontrano in un villaggio turistico a Taormina, dove Picone trascorreva le vacanze mentre Ficarra lavorava come animatore. Da questo momento ha inizio la loro carriera, che coinvolge inizialmente anche Salvatore Borrello. Il trio inizia ad esibirsi in diversi locali di cabaret siciliani con il nome di Chiamata Urbana Urgente, per poi riscuotere un grande successo di pubblico in vari teatri in tutta Italia.

Rimasti in due, per la separazione da Borrello, mantennero quel nome fino a quando, nel 1998, non stabilirono di usare i loro cognomi: Ficarra & Picone. Da quel momento, registrano sempre più apprezzamenti con i loro spettacoli teatrali.

Partecipano alla sesta edizione televisiva di Zelig (definita Zelig Circus) e da allora sono stati sempre presenti nel programma.

Ricoprono il ruolo di conduttori al timone del tg satirico “Striscia la notizia” e prendono parte a diverse produzioni cinematografiche, come “Femmine contro maschi” e “Baaria”. Sono anche registi dei film in cui recitano: tra i titoli più noti, “Anche se è amore non si vede”, “Il 7 e l’8”, “La Matassa”, “L’ora legale” e “Il primo Natale”.

Ficarra e Picone: Netflix

Il duo comico è in procinto di approdare anche su Netflix: dal primo gennaio 2022, sarà disponibile la serie tv ideata, scritta e interpretata da Ficarra e Picone, dal titolo “Incastrati”: una comedy che miscela il crime al mistero, suddivisa in sei episodi, che racconta una brillante satira degli equivoci e una vicenda criminosa tutta da ridere.

Ficarra e Picone: vita privata, mogli, figli

In merito alla vita privata del duo comico, è noto che Salvatore Ficarra ha sposato Rossella Leone il 20 maggio 2005, da cui ha avuto due figli: Vincenzo (2006) e Tommaso (2008). Su Valentino Picone, invece, non sono disponibili notizie sulla sfera sentimentale.

Hanno ricevuto la cittadinanza onoraria da parte di Ficarra, ossia un comune italiano di 1.432 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia.