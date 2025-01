Festeggiamenti a Parete, sorteggiati gli angeli di Pasqua 2025

Parete. La grande novità di questi festeggiamenti giubilari e straordinari a Parete, è l’inserimento di altri due voli degli angeli il martedì in Albis e quindi l’inserimento di altri due angeli. È iniziato ufficialmente il countdown per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda comprotettrice della città di Parete. Quest’anno doppia traccia per l’evento religioso, una dedicata all’incoronazione della Madonna della Rotonda, l’altra caratterizzata dal Giubileo.

Maria Santissima della Rotonda, sorteggiati gli angeli della festa a Parete

Nel corso della celebrazione di ieri, presso la parrocchia San Pietro Apostolo, diventato da qualche mese Santuario diocesano Mariano, ha avuto luogo con la supervisione del parroco Don Antonio Raimondo, il sorteggio che ha svelato i nomi dei sei angeli che si lanceranno dal castelletto nel corso della festa di Pasqua 2025. Sei le bimbe sorteggiate: Maria Cirillo, Marialuigia Barretta, Aurora Cerbero, Alessia Petrillo, Rossella Emini e Michela Auricchio.

I sei angeli si lanceranno in coppia in sei momenti distinti dei festeggiamenti: lunedi in Albis, 21 aprile 2025, in diurna (Cirillo e Barretta) e notturna (Cerbero e Petrillo), martedi in Albis, 22 aprile 2025, in diurna (Emini e Auricchio) e notturna (Cirillo e Barretta) e la domenica in ottava, 27 aprile 2025, in diurna (Cerbero e Petrillo) e notturna (Emini e Auricchio).