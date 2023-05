Dopo 33 anni, la Coppa Campioni d’Italia fa ritorno a Napoli. Il prestigioso trofeo assegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato di ‘Serie A TIM’ sarà in esposizione per oltre una settimana in piazza dei Martiri, all’interno di un negozio Tim, a partire da mercoledì 24 maggio.

Festa scudetto, trofeo in piazza e 14 maxischermi tra città e provincia

Per la prima volta, tifosi, cittadini e turisti avranno l’opportunità non solo di vedere il trofeo in anteprima, ma anche di scattare selfie insieme al prestigioso simbolo di vittoria.

La vera festa scudetto sarà però il 4 giugno subito dopo la partita tra gli azzurri e la Sampdoria. Un unico grande spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona con 14 maxi schermi installati installati tra Napoli e la provincia. Le location già definite sono piazza del Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e probabilmente Ponticelli, mentre ancora non è chiaro quali saranno le città dell’area metropolitana. Quel che è certo è che l’idea iniziale, di montare più palchi e far sfilare gli stessi calciatori per le piazze, è definitivamente accantonata.

Ci sarà un solo palco ad accogliere cantanti e varie personalità del mondo dello spettacolo, oltre alla squadra azzurra, nello stadio partenopeo.

Diretta in tv

Chi seguirà l’evento da casa potrà farlo attraverso Dazn, che trasmetterà la partita con tanto di consegna della coppa al capitano Di Lorenzo, ma anche su Rai 2 che dovrebbe dare spazio alla grande festa a partire dalle 21:00 in poi.

Concerto di Gigi D’Alessio

Negli scorsi giorni anche Gigi D’Alessio era intervenuto sull’argomento, rivelando alcuni retroscena della trattativa. Il cantautore – che sarà in quei giorni in concerto in piazza del Plebiscito – ha rivelato di aver offerto il palco, già pronto, ad Aurelio De Laurentiis per il 4 giugno ma che la proposta sarebbe rimasta in sospeso.

Tra i motivi di divergenza anche quello del parterre degli ospiti, secondo quanto raccontato da D’Alessio: il cantante ha detto di aver contattato una quindicina di cantanti napoletani. Mentre DeLa avrebbe voluto un parterre internazionale. Il patròn azzurro ha poi annunciato la festa scudetto solo allo Stadio Maradona, dove ci saranno vari ospiti, tra i quali lo stesso D’Alessio e pare anche Fiorello.