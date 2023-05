Non sono di certo terminati i festeggiamenti in onore della squadra di Spalletti dopo il pareggio a Udine che ha decretato di fatto il Napoli campione d’Italia.

Nel pomeriggio di oggi, come già annunciato da De Laurentiis, ci sarà la festa con i giocatori in campo impegnati nel match con la Fiorentina. Lo stadio è già sold out e i tifosi non vedono l’ora di abbracciare finalmente i calciatori, eroi di una stagione superlativa.

Festa scudetto, party privato con super vip dopo la partita: chi sono gli ospiti

Ma cos’accadrà allo stadio Maradona? De Laurentiis ha annunciato la festa scudetto, dopo il fischio finale. Secondo indiscrezioni, il Maradona si trasformerà in una sorta di discoteca dove comincerà un gioco di luci da lasciare senza fiato ed i calciatori del Napoli saranno chiamati uno ad uno sul terreno di gioco, sotto gli occhi del presidente De Laurentiis che scenderà in campo in compagnia del regista Paolo Sorrentino.

Saranno 350 gli ospiti vip invitati per il grande party organizzato dallo sponsor catering Don Peppe che durerà fino a notte inoltrata, anche con la partecipazione di artisti come Geolier e Luchè, che arricchiranno la kermesse con le loro doti artistiche.

Festa allo stadio e pure nelle strade cittadine, dove entrerà nuovamente in vigore la zona rossa da Fuorigrotta a piazza Garibaldi. Obiettivo, creare un’area a traffico limitato, sfruttando anche il prolungamento di servizio dei trasporti pubblici. Ospiti della serata anche Alessandro Siani e il cantante Clementino.