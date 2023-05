La festa per il Terzo Scudetto del Napoli contagia tutti. Si festeggia in ogni città italiana, da Milano a Roma, con bandiere, fumogeni e fuochi d’artificio.

Napoli, la festa impazza ovunque: festeggiamenti in Italia

Nella città meneghina tifosi azzurri e simpatizzanti sono scesi in strada, dandosi appuntamento al Duomo, per celebrare la vittoria del Napoli. Festeggiamenti anche in piazza Castello a Torino, a Roma, a Firenze e al Sud anche a Palermo. Nella città eterna la conquista del terzo scudetto è stata accolta festosamente con l’esplosione di fuochi d’artificio.

Anche a New York e in Europa

Ma la festa azzurra tracima anche i confini nazionali, se non addirittura quelli transoceanici. A New York tifosi napoletani, stabilitisi da tempo negli USA, e cittadini americani esultano insieme e sventolano le bandiere raffiguranti il volto di Maradona. Le immagini arrivano dai social, soprattutto da Tik Tok. “What a day that I will remember forever. Forza Napoli Sempre!!!!!”, è il commento a correndo di un video pubblicato da un utente in cui uomini, donne e bambini intonano i cori del Napoli in una strada centrale della Grande Mela.

Ma la festa esplode anche in Europa. A Barcellona, si canta a squarciagola “Sarò con te” ai piedi del maestoso Arc de Triomf. A Londra, invece, un gruppo di supporter ha celebrato la vittoria dello Scudetto in strada cantando “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. La scena è stata immortalata da un residente che ha pubblicato sui social le immagini della festa che, neanche a dirlo, sono andate subito virali.

Napoli in prima pagina

Anche la stampa straniera celebra la vittoria del Napoli ed elogia lo spirito dei suoi tifosi. ‘Il Napoli vince il titolo 33 anni dopo i due successi con Maradona’, scrive El Pais. ‘Colpi mortali alla festa dei campioni del Napoli’ riporta la tedesca Bild aggiungendo, ‘La festa del calcio a Napoli è oscurata da una morte. Prima il titolo, poi il caos’. Anche L’Equipe pubblica in prima pagina il trionfo dei partenopei con una foto di Osimhen, autore dell’1-1 nella sfida di Udine: ‘La resurrezione’.

Anche i tabloid inglesi celebrano la squadra di Spalletti, come il Guardian: ‘Mai mollare. Il Napoli sfavorito dai pronostici raggiunge di nuovo la gloriosa vetta’. L’emittente statunitense Cnn dedica una foto all’attaccante nigeriano scrivendo: ‘Il Napoli vince il titolo in Serie A 33 anni dopo grazie a un pareggio a Udine’.