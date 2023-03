I risultati della 24esima giornata hanno fatto crollare ormai anche gli ultimi scaramantici. Nessuna squadra ha mai avuto i 18 punti di vantaggio della capolista Napoli e negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata nei preparativi per la festa scudetto. Bandiere, sciarpe, dolci ed altri simboli dedicati alla squadra guidata da mister Spalletti stanno spuntando ormai in ogni angolo dell’area metropolitana.

Nell’area nord del capoluogo, tra le prime strade interamente ricoperte d’azzurro c’è questo tratto di via Mugnano-Melito, in territorio mugnanese. Cuori, bandiere, nastri e magliette dei calciatori la fanno da padrone. L’iniziativa del club dei tifosi del Napoli sta attirando tantissimi curiosi ed appassionati da tutto l’hinterland per fare foto e video che stanno spopolando sui social network, da Facebook a Tik Tok passando per Instagram. Mancano quasi due mesi, stando al trend attuale del campionato, alla conquista della matematica certezza sul campo del titolo di campione d’Italia. Ma anche nell’area nord di Napoli inizia a prendere forma la grande festa per il successo che i partenopei attendono da ormai 33 anni.