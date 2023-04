Non solo Napoli, anche la provincia attende con trepidazione il terzo scudetto della squadra azzurra, che tra due giorni affronterà la Salernitana allo stadio Maradona. I sindaci dell’Area Nord, in vista dei festeggiamenti, si preparano a firmare ordinanze per evitare che possano esserci disordini ed incidenti in strada, su indicazione della Prefettura.

Festa per scudetto, i sindaci dell’Area Nord preparano ordinanza: quali sono i divieti

Il primo provvedimento arriva dal Comune di Sant’Antimo. Il sindaco Massimo Buonanno ha ordinato, dalle 12 di domenica 30 aprile fino alle successive 24 ore, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, lattine, plastica rigida o qualsiasi altro materiale che possa risultare pericoloso.

Vietato anche l’utilizzo ed il consumo delle bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. Consentita solo la somministrazione di bevande negli esercizi commerciale, a condizione che queste vengano servite in bicchieri di plastica. Stop anche alla vendita e l‘utilizzo di fuochi d’artificio, botti, petardi e razzi e artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. Ordinanza analoga sta per arrivare anche dal primo cittadino di Frattamaggiore e anche dal suo omologo di Mugnano. Sarnataro però, fanno sapere dal Comune, aggiungerà un divieto in più: sarà vietato acquistare bevande in lattina o in vetro presso i negozi automatici H24.

Qualiano e Giugliano

A Qualiano, invece, il sindaco De Leonardis sta valutando la possibilità di varare un provvedimento che disciplini i festeggiamenti per la vittoria del Napoli.

Nella giornata di oggi anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, emanerà un’ordinanza comunale per limitare, con ogni probabilità, vendita e consumi di bevande alcoliche. In questo momento il primo cittadino è al lavoro per definire meglio gli ultimi dettagli del provvedimento insieme al commissariato di Giugliano-Villaricca.

Villaricca, Calvizzano, Casoria, Arzano e Casalnuovo e Caivano

All’appello mancano ancora i Comuni di Villaricca e Melito, entrambi commissariati, ma non è escluso che nelle prossime ore vengano adottate misure atte a contrastare incidenti in città. Divieto di vendita e di consumo di bevande in strada e di fuochi d’artificio verrà disposto, nelle prossime ore anche dai sindaci di Casoria, Arzano, Casalnuovo, Calvizzano e Caivano.

E proprio a Caivano, si pensa invece di invertire gli orari della ztl sul corso Umberto: invece che di mattina, sarà nel pomeriggio per consentire i festeggiamenti a piedi. Per quanto riguarda i festeggiamenti veri e propri, sempre a Caivano – in collaborazione con il club Napoli locale – si pensa a una grande manifestazione il 27 maggio, mentre a Casalnuovo a un concerto ai primi di giugno.