Una festa speciale, come quella dedicata alle mamme, merita anche una sorpresa speciale. Ci ha pensato Sweet Chocolate della pastry chef Maria De Vito, il noto laboratorio di via San Vito a Giugliano, specializzato in Pasticceria Tradizionale, Americana e Cake Design, oltre che in eventi, in collaborazione con Shabby Chic Gioielli, ha creato una special box con dolci pregiati di preparazione artigianale in occasione della festa che ricorrerà la prossima domenica.

Oltre alle prelibatezze a rendere tutto più bello e prezioso ci sarà un monile firmato dal noto marchio di gioielli. Un’idea, che racchiude in sé una proposta di regalo ma anche un modo per coccolare attraverso le leccornie la proprio amata mamma.