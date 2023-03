Nuove posizioni aperte in Ferrovie Italiane anche al Sud Italia e a Napoli. Fs ha infatti aggiornato le sue offerte di lavoro per diplomati. L’azienda di trasporti è alla ricerca di figure di addette di segreteria e assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche. Per entrambe le selezioni il gruppo ferroviario propone un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ferrovie di Stato, al via assunzioni per diplomati: cercasi addetto di segreteria

Il primo profilo ricercato è quello di addetto di segreteria. Dovrà occuparsi principalmente di comunicazioni formali e informali tra l’amministratore delegato e le funzioni aziendali, le segreterie di vertice e i manager delle altre società del gruppo, nonché con gli interlocutori esterni. E’ sufficiente possedere un diploma di scuola secondaria superiore, avere una conoscenza di lingua inglese di livello B2 e saper usare i programmi informatici del pacchetto Office su Microsoft. La sede del lavoro è Roma, mentre non è indicata una data di scadenza per l’inoltro della propria domanda online sul sito di Ferrovie dello Stato.

Assistente lavori

Altro profilo ricercato è assistente lavori realizzazione opere tecnologiche. In questo caso è necessario possedere un diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico, due anni di esperienza nello stesso settore, disponibilità a lavorare in trasferta, conoscenza programmi informatici e padronanza lingua inglese livello B2. Il candidato, una volta assunto, dovrà assistere i direttori dei lavori nelle attività di controllo dei lavori in fase realizzativa e poi fornire supporto nella gestione della documentazione e nella verifica degli adempimenti normativi inerenti l’appalto. Per candidarsi a questa offerta di lavoro la scadenza è fissata al 5 aprile 2023. Le sedi sono: Roma, Napoli, Bari, Bologna, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Milano, Verona, Torino, Genova e Firenze.

Come candidarsi

Le posizioni aperte sono numerose. Per inviare correttamente la domanda, gli utenti devono recarsi nella sezione “Ricerche in corso” del sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Dopo aver preso visione di tutte le posizioni lavorative attive bisognerà scegliere quella a cui si è interessati e cliccare su “Candidati”.