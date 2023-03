Grazie al progetto FS Security, Ferrovie dello Stato ha avviato una nuova campagna di assunzioni per garantire la sicurezza all’intero di stazioni e treni. Saranno più di 1000 le figure selezionate nel triennio che va dal 2023 al 2025.

Ferrovie delle Stato, si cercano 1000 addetti alla sicurezza per stazioni e treni

A dare notizia è il Gruppo FS, tramite un comunicato. FS Italiane ha condotto recentemente un’indagine sulla percezione della sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni italiane. Dal sondaggio sono emerse la preoccupazione dei viaggiatori per la propria incolumità, soprattutto negli spazi esterni della stazione, e la loro richiesta di un incremento dei presidi di sicurezza all’interno delle stazioni.

Per questo motivo il Gruppo ha lanciato una nuova società, FS Security, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza sui treni e nelle stazioni. Il progetto prevede iniziative di prevenzione, monitoraggio e contrasto, in sinergia con le forze dell’ordine. Per far fronte a questo progetto, Ferrovie dello Stato ha previsto dunque 1000 assunzioni fino al 2025.

Per reclutare il personale per le nuove assunzioni Ferrovie dello Stato per FS Security saranno indette apposite selezioni. La prima campagna di reclutamento è già partita ed è finalizzata all’assunzione di Operatori Specializzati Attività di Supporto/ Operatori Specializzati di Protezione Aziendale. Si cercano giovani diplomati, da inserire in un percorso formativo professionalizzante. Gli inserimenti riguarderanno le sedi di Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni in FS Security e alle offerte di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo Ferrovie dello Stato. Qui è possibile consultare le posizioni aperte al momento e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online. Sulla stessa pagina saranno pubblicati anche gli annunci relativi alle ulteriori ricerche di personale per la copertura di posti di lavoro in FS Security.