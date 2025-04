Viaggiavano in auto con tre pistole pronte all’uso e quasi 47mila euro in contanti. Due uomini, rispettivamente di 34 e 23 anni, residenti nelle province di Avellino e Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Crotone con l’accusa di detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione.

Fermati con armi clandestine e oltre 47mila euro in contanti: arrestati due giovani

Il controllo è scattato lungo la Strada Statale 106, nei pressi della località Poggio Pudano, nel crotonese, nell’ambito dei servizi straordinari di vigilanza disposti in occasione delle festività pasquali, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

Durante il fermo del veicolo, il comportamento nervoso di uno dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita. L’ispezione ha portato alla scoperta di un vano nascosto nel portabagagli, dove erano occultate tre pistole perfettamente funzionanti: una Beretta mod. 70 calibro 7.65 senza matricola, con sei proiettili; una Colt calibro .45, anch’essa priva di matricola e con sette proiettili; e una Bernardelli calibro .22 con matricola punzonata, completa di sette proiettili.

Insieme alle armi, i carabinieri hanno rinvenuto anche la somma in contanti di 47.660 euro, di cui gli uomini non hanno saputo giustificare la provenienza. I due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.