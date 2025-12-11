Fermati a bordo di un’Audi A3 i presunti responsabili di una serie di colpi messi a segno negli appartamenti tra Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma e Volla. I carabinieri della tenenza di Cercola hanno intercettato la banda nel pomeriggio di martedì, alle 18 circa. A bordo del veicolo c’erano quattro persone, tre con il volto coperto.

Fermata a Cercola l’Audi della banda dei furti d’appartamento: malviventi in fuga

All’alt dei militari, i malviventi sono fuggiti abbandonando l’auto e dileguandosi sui binari della ferrovia. Nell’auto ritrovati arnesi da scasso e targhe false. I quattro soggetti sono attivamente ricercati. Il controllo del mezzo ha confermato i sospetti degli investigatori, che da tempo seguivano le tracce dell’auto coinvolta in decine di colpi. Il sequestro del veicolo rappresenta un risultato importante. Si tratta infatti dello stesso mezzo ripreso anche in diverse immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ritratto la banda in azione.

I raid criminali della banda hanno generato grande allarme tra i residenti e la Tenenza di Cercola ha avviato sin fa subito le ricerche per cercare di fermare il gruppo. Secondo indiscrezioni in queste ore sono in corso diversi controlli nei campi rom delle zone limitrofe a quelle dove sono stati commessi i furti denunciati. Per le comunità di Pollena Trocchia e Cercola si chiude una fase di preoccupazione che aveva mobilitato cittadini e forze dell’ordine in attesa che i ladri siano assicurati alla giustizia.