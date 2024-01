Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma ora c’è la svolta nelle indagini sulla morte di Domenicantonio Vellega il cui cadavere carbonizzato fu ritrovato, il 3 marzo 2022, all’interno di un’auto data alle fiamme in via Torricelli ad Acerra.

Ferito e bruciato vivo in auto ad Acerra: arrestati ex moglie e il compagno

I carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, hanno appurato che l’uomo fu ucciso dalla ex moglie e dal convivente. I due, 39 e 51 anni, arrestati questa mattina all’alba, prima ferirono gravemente Vellega all’interno della loro abitazione, poi si adoperarono per sopprimerne il corpo.

Successivamente, secondo la ricostruzione investigativa, rinchiusero il cadavere nella sua macchina dando fuoco al veicolo con la vittima ancora in vita. Ora i due sono in carcere per l’omicidio a Poggioreale e nell’istituto femminile di Pozzuoli.