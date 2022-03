Fedez è tornato su Instagram con una nuova stories, pubblicata nella serata di ieri, in cui annuncia ai suoi followers che oggi sarà “una giornata importante”. Il cantante ha dichiarato nei giorni scorsi di aver scoperto di essere affetto da una malattia e di dover intraprendere un percorso per curarsi. Vediamo cosa ha scritto sui social.

Fedez su Instagram: “Domani sarà una giornata importante”

Dopo l’annuncio attraverso delle storie Instagram, in cui dichiarava commosso di essere malato, il profilo di Fedez era stato caratterizzato da un lungo silenzio, interrotto solo da un post dedicato al figlio Leone, che ha compiuto 4 anni lo scorso 19 marzo.

Ieri sera, il cantante ha pubblicato una storia in cui ha non solo ringraziato tutti coloro che gli hanno mostrato affetto in questo momento così doloroso, in particolare la moglie Chiara Ferragni e i loro splendidi figli Leone e Vittoria, ma ha anche affermato che oggi sarà un giorno per lui fondamentale.

Ecco le sue parole: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco, giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

L’intervista in cui parla della malattia

Fedez ha parlato in merito al rischio di poter contrarre una malattia durante un’intervista con Peter Gomez.

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione, una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perchè le demielinizzazioni avvengono quando c’è la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono devi stare sotto controllo perchè può essere come no che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me per migliorare e scegliere le mie battaglie” sostiene il cantante.

La demielinizzazione: che cosa è

La demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Negli adulti, la guaina mielinica può essere danneggiata a causa di un ictus, di alcune infezioni, del sistema immunitario o per l’abuso di alcool. Ma alcuni disturbi non hanno ad oggi una causa nota. Il più comune dei disturbi demielinizzanti primari è la sclerosi multipla.