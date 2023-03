Fedez rompe il silenzio su Instagram. Dopo le voci relative alla decisione di Chiara Ferragni di chiedere il divorzio, il rapper parla ai fan e smentisce categoricamente i rumors circolati fino a poche ore fa.

Fedez rompe il silenzio su crisi con la moglie: “Mi ritiro dai social”

L’artista, reduce da un periodo particolarmente movimentato segnato dalla crisi con la moglie seguita al Festival di Sanremo, era finito nell’occhio del ciclone dopo l’ultimo gossip lanciato da Fabrizio Corona attraverso il suo canale Telegram.

Secondo l’ex re dei paparazzi, Chiara avrebbe deciso di separarsi dal marito. Questo spiegherebbe come mai il cantante fosse apparso in difficoltà nei video postati di recente. Ma Fedez chiarisce il tutto: in una storia spiega di aver deciso di allontanarsi momentaneamente dai social media e che sua moglie non c’entra con la sua decisione.

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più lontano possibile dai social”, ha scritto l’artista. “In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.