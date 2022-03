Fedez rompe il silenzio sulla malattia: dopo l’operazione a cui si è sottoposto martedì, è tornato sui social con un post caratterizzato da foto scattate in ospedale, in compagnia della moglie Chiara Ferragni. Il cantante ha spiegato che si è dovuto sottoporre a una delicata operazione al pancreas, in quanto è stato scoperto che avesse un raro tumore neuroendocrino. Ecco come sta il cantante e il post su Instagram pubblicato.

Fedez: il post su Instagram dopo l’operazione

Fedez ha pubblicato un post in cui si ritrae in ospedale, accanto alla moglie Chiara Ferragni, spiegando nella didascalia che si è sottoposto a una delicata operazione di sei ore al pancreas per rimuovere un raro tumore neuroendocrino.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas, tumore compreso” scrive il rapper sul suo account Instagram.

Fedez: ecco come sta

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico” prosegue nel post. Fedez, quindi, sta bene anche se il percorso per riprendersi pienamente sarà lungo.

Smentita ipotesi sclerosi multipla

Non si tratta quindi di sclerosi multipla, ipotesi avanzata inizialmente, dopo che il cantante aveva dichiarato commosso di essere malato. Fedez, infatti, aveva scoperto di essere affetto da un tumore, necessitando pertanto di un’operazione.