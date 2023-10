Dopo la notizia del suo ricovero d’urgenza in ospedale, sono giorni di apprensione per Fedez. “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna ma grazie a due trasfusioni ora sto molto meglio” aveva scritto il cantante qualche giorno fa dopo un periodo di assenza dai social.

Giovedì, infatti, è arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano e dopo i primi accertamenti è stato ricoverato.

Fedez ricoverato: cos’ha

Il medico che lo ha in cura ha spiegato cosa gli è accaduto: “Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona“, spiega il chirurgo Massimo Falconi, che ha rimosso il tumore endocrino al pancreas nel 2022 che aggiunge: “Può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo cucito, suturato”.

In questi giorni in ospedale Fedez ha già fatto una gastroscopia. “Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane“, prosegue il medico. “Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi”.

Avendo subito lo scorso anno un intervento molto invasivo a causa di un tumore al pancreas, le preoccupazioni dei fan erano relative proprio a questo ma per fortuna pare non essere così.