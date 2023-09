Ansia per Fedez, il rapper è ricoverato in ospedale

Fedez è ricoverato in ospedale per accertamenti. Non è ancora chiaro di cosa di tratta ma Chiara Ferragni, impegnata alla Fashion Week di Parigi, è rientrata in Italia con il primo.

Ansia per Fedez, il rapper ricoverato in ospedale

A renderlo noto è stata proprio l’influncer dopo aver condiviso una storia su Instagram: “Agli amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza”. Poi silenzio social.

Anche Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio che ora fa coppia con Fedez da quando Luis Sal ha lasciato il podcast, ha detto: “Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro”.

Fonti diverse, tra cui il Corriere, confermano che il motivo del rientro della Ferragni sia il ricovero del marito Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il cantante è stato male ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Ora sta bene ma si troverebbe ancora in ospedale. Non si hanno ulteriori dettagli sul motivo del ricovero.