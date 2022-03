Fedez è tornato sui social dopo aver dichiarato di essere stato colpito da una brutta malattia. Il cantante ha spiegato che si è dovuto sottoporre a una delicata operazione al pancreas, in quanto è stato scoperto che avesse un raro tumore neuroendocrino. Ecco come sta il cantante.

Fedez: il post su Instagram dopo l’operazione

Fedez è riapparso sui social dopo l’operazione a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. Il cantante ha pubblicato un post in cui appare in ospedale, accanto alla moglie Chiara Ferragni, spiegando nella didascalia che si è sottoposto a una delicata operazione di sei ore al pancreas per rimuovere un raro tumore neuroendocrino.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas, tumore compreso” scrive il rapper sul suo account Instagram.

Fedez: ecco come sta

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico” prosegue nel post. Fedez, quindi, sta bene anche se il percorso per riprendersi pienamente sarà lungo.

L’ipotesi di sclerosi multipla

Prima che il cantante rompesse il silenzio, era stata avanzata l’ipotesi che Fedez fosse affetto da sclerosi multipla, sulla base di un’intervista da lui rilasciata, in cui aveva così sostenuto: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione, una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perchè le demielinizzazioni avvengono quando c’è la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono devi stare sotto controllo perchè può essere come no che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me per migliorare e scegliere le mie battaglie”.