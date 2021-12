Percorrendo le strade della fascia costiera, dopo una giornata di pioggia è facile incappare in rovinose buche e strade allagate.

Ad ogni pioggia disaggi e In periodi di accquzzoni incessanti, come quelle di questo periodo, le strade sono impraticabili e restano così per giorni. Questo quanto succede in via madonna del pantano a ridosso della scuola Don Salvatore Vitale. Più che una strada un fiume e arrivare in classe diventa una impresa.

Il problema strade che esiste nella zona tra Licola Varcaturo e Lago Patria è ben nota da anni. Non c’è pioggia che non crei danni e disagi. Spesso l’acqua resta appantanata per giorni a causa della mancanza di una adeguata rete fognaria. Un problema mai risolto.