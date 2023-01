Scene da far west a Portici, dove nella mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio, una donna è rimasta coinvolta in una sparatoria.

Far west a Portici, sparatoria in pieno giorno: colpita una donna

Secondo le primissime informazioni, Giuseppina Z. 43 anni, sarebbe rimasta ferita da due colpi d’arma da fuoco esplosi in viale Melina, in pieno centro città. I proiettili l’avrebbero raggiunta nella zona inguinale e agli arti inferiore. La vittima era seduta su una sedia di plastica quando è stata colpita. Non è chiaro se fosse il reale obiettivo del raid o se, al contrario, sia stata ferita per errore

La 43enne è stata prontamente trasportata all’Ospedale del Mare e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti Carabinieri e Polizia per le indagini del caso e accertare la dinamica, movente e eventuale destinatario dell’agguato.

I poliziotti stanno verificando se in zona ci sono delle telecamere di sorveglianza che potrebbero avere ripreso l’episodio o fornire indicazioni utili per identificare i responsabili. Al momento non si esclude nessuna pista; scandagliata anche la vita privata della donna, che risulta avere dei precedenti per ricettazione.