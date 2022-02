FantaSanremo 2022, quando si sapranno le classifiche e il vincitore

Si scopriranno stasera le classifiche e le squadre vincitrici del FantaSanremo 2022, una sorta di “fantacalcio” che però al posto dei calciatori si scommette sui cantanti e gli artisti in gara al Festival di Sanremo.

Alle ore 21.30 di domenica, 6 febbraio, verranno pubblicati sul portale online e sulla pagina Instagram FantaSanremo i risultati definitivi, dai punteggi alle classifiche, e i vincitori dell’edizione 2022.

“Oggi niente VAR, riguarderemo tutto per almeno duecentomila ore e questa sera annunceremo le squadre vincitrici dell’edizione 2022. I punteggi, le classifiche e i vincitori stasera ore 21:30”, si legge nel post qui sotto del FantaSanremo 2022.

In attesa di conoscere i risultati definitivi, ecco la classifica parziale aggiornata alle ultime esibizione dei cantanti in gara: Emma è in testa alla classifica per la vittoria del FantaSanremo con 335 punti, seguita da Highsnob e Hu (275 punti, ma con un “saluto a Zia Mara” che potrebbe pesare) e Sangiovanni a pari merito.

Aka 7even con 260 punti raggiunge Michele Bravi, Tananai ultimo ieri in gara ma a 240 punti nel FantaSanremo, ma si punta sul “bonus Carrà” dopo aver scelto il brano “A far l’amore comincia tu” nella serata Cover. La top ten attuale si chiude con Achille Lauro (230 punti e una nota di merito per la citazione pro-femminista con Loredana Bertè), Rkomi (225 dopo le flessioni con Amadeus), Yuman (225), Dargen D’Amico (215 dopo il “batti il cinque” con Amadeus).