All’apparenza, il menu di questa pizzeria prometteva l’utilizzo di ingredienti d’eccellenza come il provolone del Monaco, il pomodoro San Marzano, l’olio extravergine di oliva e i capperi di Pantelleria Igp.

False pizze gourmet con finti prodotti Dop e Igp: nei guai 39enne nel Napoletano

Tuttavia, l’arrivo dei carabinieri in un locale di San Vitaliano, in provincia di Napoli, ha svelato una realtà ben diversa: tra dispensa, deposito e frigoriferi, non c’era alcuna traccia di prodotti di qualità. Per questo motivo un 39enne di Cimitile, rappresentante legale dell’attività commerciale, è stato denunciato.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri forestali dei Nuclei di Marigliano e Roccarainola, impegnati in ispezioni mirate a esercizi pubblici nell’area nolana. La denuncia nei confronti del 39enne riguarda la presunta frode in commercio, poiché sembra che avesse pubblicizzato falsamente prodotti di alta qualità per attirare clienti e aumentare i profitti, nonostante la mancanza reale di tali ingredienti.

Espedienti simili sono emerse anche in altre pizzerie controllate dai militari, dove, pur dichiarando l’uso di prodotti pregiati, la realtà era un’altra: le pizze servite erano preparate con ingredienti più economici e di qualità inferiore, ingannando i consumatori e violando la correttezza commerciale.