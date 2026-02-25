Venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 20.30, il Vivo Lounge di Aversa ospiterà la Falerno del Massico Masterclass, un evento esclusivo dedicato a uno dei vini più prestigiosi della storia enologica italiana. Un’esperienza multisensoriale che unirà vino, cibo, arte e musica in un percorso coinvolgente e raffinato.

Falerno del Massico Masterclass: al Vivo Lounge un viaggio multisensoriale tra vino, arte e musica

Protagonista della serata sarà il Falerno del Massico di Villa Matilde Avallone, raccontato direttamente da Maria Ida Avallone, cofondatrice dell’azienda, che guiderà gli ospiti in una degustazione d’autore. Il percorso di assaggi comprenderà Mata Rosé, Falerno del Massico Dop nelle versioni bianco e rosso ed Eleusi, espressioni di eccellenza di un territorio unico e di una tradizione vitivinicola millenaria.

I vini saranno abbinati a una selezione di prodotti scelti per valorizzarne le caratteristiche organolettiche, grazie alla collaborazione con Fierro Latteria, Pasticceria Pelosi e Dattilo Frutta Secca, in un dialogo armonico tra sapori e profumi.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà il vernissage curato da MorraArteStudio, con l’esposizione delle opere di Francesco Stilo, e il DJ set di Leo Luis, che accompagnerà l’evento con un sottofondo musicale capace di creare un continuo intreccio tra gusto, arte e suono.

Un appuntamento pensato per appassionati, intenditori e per chi desidera vivere un’esperienza sensoriale completa, in cui il vino diventa protagonista di un racconto che attraversa cultura, creatività e convivialità. L’evento si terrà presso il Vivo Lounge, in via A. Nobel 246 ad Aversa. Prenotazione obbligatoria al numero 327 31 95 706.