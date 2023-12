Dopo essere finito della bufera per aver fatto mangiare a un cavallo un fazzoletto sporco, arrivano le scuse del tiktoker Patrizio Chianese.

Il giovane, originario di Afragola e noto sui social per il suo chiosco di hotdog, si era mostrato in un filmato (poi cancellato) dove si soffiava il naso e poi dava il fazzoletto sporco in bocca a un cavallo. Il video aveva scatenato la violenza reazione di animalisti, semplici utenti e anche la denuncia da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli per violenza sugli animali.

Poco fa, Patrizio ha affidato sempre a un video pubblicato sui suoi profili social le scuse per il suo gesto.

Fazzoletto sporco al cavallo, cosa ha detto il tiktoker Patrizio

“Prima cosa – dice il tiktoker ai suoi follower – voglio chiedere scusa umilmente a tutti. Tutti possiamo commettere degli errori, nella vita e io l’ho commesso. Mia mamma e mio padre mi hanno insegnato dei valori: rispettare le persone gli animali e tutto quello che c’è intorno a noi. Io ho sbagliato”.

“Volevo scherzare, volevo ridere su una cosa su cui non c’è proprio da ridere però – chiarisce Patrizio mimando il gesto – vi posso dire che io il naso non l’ho soffiato realmente. Il cavallo è di mio zio e solitamente prende le cose da terra e le sputa. Lo fa sempre. E io lo sapevo questo, perciò gli ho messo il fazzoletto in bocca. Infatti lo mastica e poi lo risputa”.

“Perdonatemi per quello che ho fatto – continua ancora il tiktoker – Andrò anche dalle persone che hanno segnalato il video per giustificarmi personalmente. Da oggi in poi posterò contenuti diversi anche da far vedere ai bambini perché possono capire una cosa per un’altra”.