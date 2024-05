Per Caivano «è una giornata bella ed importante». A dirlo la ministra dell’Università, Annamaria Bernini, in occasione della sottoscrizione del protocollo che porterà l’Università in città.

Nel Comune dell’hinterland a Nord di Napoli, infatti, sorgerà un polo dei vari atenei della Campania, come parte del progetto di riqualificazione del territorio.

Il polo universitario, che si estenderà su un’area di 3.800 metri quadri, sarà lungo la via Statale Sannitica, poco distante dal Parco Verde di Caivano, in un immobile messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Caivano.

Come ha illustrato il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano, saranno messi a disposizione 5 milioni di euro per la costruzione di aule e laboratori.

Qui ci saranno corsi di studio in scienze infermieristiche, in scienze motorie e in Verde urbano. Non si esclude, in un secondo momento, anche un corso della facoltà di agraria. Il protocollo è stato sottoscritto questa mattina dal ministro dell’Università, Annamaria Bernini, e dal prefetto Filippo Dispenza che guida la commissione straordinaria al Comune.

Presenti il rettore della “Federico II’, Matteo Lorito, dell’Università ‘Suor Orsola Benincasa”, Lucio D’Alessandro, e della “Vanvitelli”, Gianfranco Nivoletti.

La “Vanvitelli” è l’università capofila del progetto.