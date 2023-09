Si intrufola in una scuola per rubare bevande e merendine dai distributori automatici, ma il furto non va secondo i suoi piani. Scatta l’allarme e il ladro viene subito raggiunto e bloccato dagli uomini della Union Security.

Fa irruzione in una scuola e ruba le merendine dei bambini: arrestato ladro nel Napoletano

È successo nella notte, poco dopo le 3. A finire nel mirino di un malvivente l’istituto scolastico “Don Milano” a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, una pattuglia di competenza stava sorvegliando l’edificio e gli ambienti interni, quando si è imbattuta in un ladro, di origine italiana, intento a scassinare alcuni distributori automatici presenti nei corridoi della scuola.

Subito è scattato l’allarme e l’uomo è stato immediatamente bloccato. Sul posto, allertati dagli uomini della vigilanza privata, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ai quali è stato affidato il ladro di merendine.