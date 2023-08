Scatta la polemica a Giugliano per l’assenza di un calendario estivo di eventi a Giugliano. A denunciarlo è il consigliere di minoranza Luigi Sequino sui social. L’estate è iniziata già da un po’ e sono diversi i comuni che hanno organizzato iniziative ludiche, teatrali, musicali per consentire ai propri cittadini di vivere l’estate in città, soprattutto per chi non ha modo di andare in vacanza.

Eventi estivi a Giugliano: è polemica

“Abbiamo capito che i problemi seri di questa città sindaco non è capace di risolverli – dice Sequino -. Ma almeno prevedere un cartellone di eventi estivi? Perché dobbiamo essere sempre l’ultima ruota del carro dell’area nord? Bacoli, Calvizzano, Pozzuoli, Villa Literno: tutti hanno organizzato eventi e moltissimi gratis e di qualità in queste settimane. Possibile che a giugno, luglio e agosto ai tanti cittadini che restano in città non si offra nulla?” Conclude il consigliere di Italia Viva.

A replicare è lo stesso sindaco Nicola Pirozzi che ha la delega agli eventi e cultura che spiega che hanno previsto un bando di gara per affidare l’organizzazione degli eventi estivi in città: “Faremo un calendario per fine agosto e inizio settembre – spiega Pirozzi -. Abbiamo previsto eventi ogni mese, due a maggio con rappresentazioni teatrali a Varcaturo, una a giugno con Gigi Finizio e partiremo con le prossime tra fine agosto e settembre. Non vogliamo concentrare tutto in un solo mese”. Poi continua il sindaco “siamo a lavoro anche per un importante evento per San Giuliano”.