Giugliano. Continua il calendario di eventi a Giugliano promossi dall’amministrazione comunale. In scena questa settimana, venerdì 29 settembre alle 20,30, presso la chiesa delle Concezioniste, sita in via Concezione, lo spettacolo “Scipione il sogno”. La drammaturgia dello spettacolo è curata da Fabio Pezzurro, la direzione musicale da Ferdinando De Martino con la partecipazione dell’Ensemble Comtesa De Dia. L’ingresso è libero.