Evade dai domiciliari: 22enne arrestata in un club privè. Trasferita a Secondigliano

È stata rintracciata e arrestata nella notte all’interno di un club privé una 22enne originaria del napoletano, destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli. L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone.

Revoca dei domiciliari per ripetute violazioni

L’arresto è scattato in esecuzione dell’ordinanza di revoca dell’ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare, emessa lo scorso 25 febbraio 2026, con conseguente ripristino della misura carceraria. La giovane era già sottoposta ai domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. La 22enne risultava irreperibile dal 26 febbraio ed era stata segnalata per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. Le inosservanze erano state accertate dai militari della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco tra il 20 e la mattina del 23 febbraio.

Trasferita nel carcere di Napoli Secondigliano

A seguito di una mirata attività di ricerca, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone l’hanno individuata all’interno del locale notturno e condotta in caserma per gli adempimenti di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, informata dalla Stazione Carabinieri di Falciano del Massico, l’arrestata è stata accompagnata presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano, dove resterà a disposizione dell’autorità competente.