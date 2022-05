L’Eurovision Song Contest 2022 volge al termine: questa sera 14 maggio ci sarà la finale, momento in cui verrà decretato il vincitore tra i Paesi finalisti. Sul palco, anche l’Italia con il brano Brividi, cantato da Mahmood e Blanco e vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. A condurre la finalissima, saranno come sempre Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

Vediamo la scaletta di esibizione dei cantanti in gara, i paesi finalisti e gli ospiti della serata.

Eurovision Song Contest: paesi finalisti

Vediamo i paesi finalisti, che hanno superato le due semifinali del 10 e 12 maggio, che si esibiranno questa sera a Torino.

Svizzera: Marius Bear con “Boys Do Cry”;

Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf a banana”;

Armenia: Rosa Linn con “Snap”;

Lituania: Monika Liu con “Sentimentai”;

Islanda: Systur con “Meo haekkandi sól”;

Portogallo: Maro con “Saudade, Saudade”;

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die Together”;

Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con “Trenuletul”;

Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”;

Paesi Bassi: S10 con “De diepte”;

Belgio: Jérémie Makiese con “Miss You”;

Repubblica Ceca: We Are Domi con “Lights Off”;

Azerbaijan: Nadir Rustamli, con “Fade To Black”;

Polonia: Ochman con “River”;

Finlandia: The Rasmus con “Jezebel”;

Estonia: Stefan con “Hope”;

Australia: Sheldon Riley con “Not The Same”;

Svezia: Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”;

Romania: WRS con “Llámame”;

Serbia: Konstrakta con “In Corpore Sano”.

A questi si aggiungeranno i Big5: Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, di diritto in finale.

Italia: Mahmood e Blanco con “Brividi”

Regno Unito: Sam Ryder con “Space Man”

Spagna: Chanel con “SloMo”

Germania: Malik Harris con “Rockstars”

Francia: Alvan & Ahez con “Fulenn”

Eurovision Song Contest: scaletta cantanti

Vediamo l’ordine in cui i vari artisti saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest. Ci saranno: Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Francia, Norvegia, Armenia, Italia, Spagna, Ucraina, Germania, Lituania, Azerbaigian, Belgio, Grecia, Georgia, Islanda, Moldavia, Svezia, Australia, Regno Unito, Polonia, Serbia, Estonia.

Eurovision Song Contest: ospiti

Tante le sorprese che ci saranno durante la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2022: tra queste, ci sarà un momento speciale per Laura Pausini, in cui la cantante si esibirà con un medley di successi in cinque lingue diverse. Mika, invece, presenterà il suo nuovo singolo in diretta mondiale, Yo Yo.

Tra gli ospiti presenti, prevista la presenza dei Maneskin, trionfatori dell’edizione 2021, e Gigliola Cinquetti.