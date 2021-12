Gigliola Cinquetti è una cantante italiana, diventata famosa per il brano “Non ho l’età”, con cui ha raggiunto la notorietà da giovanissima. I suoi singoli sono stati pubblicati in ben otto lingue diverse, apprezzate da un pubblico variegato. Ha 74 anni ed è sposata con Luciano Teodori. La coppia ha due figli: Giovanni e Costantino.

Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni su Gigliola Cinquetti.

Gigliola Cinquetti: chi è, età, carriera, canzoni

Gigliola Cinquetti, all’anagrafe Giliola Cinquetti, è nata a Roma il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario. Ha 74 anni e coltiva da sempre la sua grande passione: il canto. E’ arrivata sul palco dell’Ariston a soli 16 anni con il brano “Non ho l’età”, con cui ha trionfato. Torna l’anno successivo e nel 1966, con “Ho bisogno di vederti” e con “Dio come ti amo”, interpretata in coppia con Domenico Modugno. Anche in quest’ultimo caso, ha conquistato il primo posto.

Il suo curriculum è davvero ricchissimo e comprende 33 album, pubblicati in 120 Paesi nel mondo. L’artista è una delle poche cantanti italiane ad essere entrate in classifica in Gran Bretagna.

Nel 1973 è inoltre salita sul gradino più alto del podio a “Canzonissima” con “Alle porte del sole”. Nel 1985 è invece arrivato il terzo posto a Sanremo con “Chiamalo amore“. Complessivamente sono dodici le sue partecipazioni alla kermesse canora.

La Cinquetti ha dimostrato di essere un’artista versatile e si è messa alla prova anche in veste di attrice e conduttrice. Tra i programmi Tv a cui ha preso parte ci sono “Jonny 7” (1964) , “Io, Gigliola” (1966), “Senza Rete” (nelle edizioni del 1969, 1972, 1974), “Arancia e limone” (1970), “Ma l’amore sì” (1970), “Vino, whisky e chewing gum” (1974), “Compagnia stabile della canzone” (1975), “L’amico della notte” (1977) e “Portobello” (1982-1983).

Ha ricoperto anche il ruolo di attrice, recitando in “Dio, come ti amo” e “Testa di rapa” con Pupi Avati, “I cavalieri che fecero l’impresa”, “Il bivio”, “Le mie prigioni”, “Addio giovinezza e “Commesse”.

Gigliola Cinquetti: marito, figli, dove vive

La cantante si è sposata nel 1979 con Luciano Teodori. Le loro nozze si sono svolte in gran segreto; Gigliola infatti è una donna che preferisce mantenere riservatezza sui momenti della propria vita privata.

L’uomo è un giornalista, passione che ha tramandato a tutta la sua famiglia. Anche la moglie, infatti, ha realizzato alcuni servizi per le reti Mediaset. La coppia ha due figli: Giovanni e Costantino. Quest’ultimo, si è laureato in Giornalismo. Entrambi hanno partecipato a “Pechino Express”.