L’Eurovision Song Contest torna in prima serata per la seconda semifinale il 12 maggio 2022, in vista della finalissima che si terrà il 14 maggio. Un appuntamento da non perdere per godere di musica e spettacolo: a condurre saranno sempre Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, pronti a bissare il successo della prima serata. Vediamo la scaletta dei cantanti che si esibiranno, il programma e gli ospiti.

Eurovision 12 maggio 2022: scaletta cantanti, programma

Il programma della scaletta dei cantanti che si esibiscono all’Eurovision Song Contest nella seconda semifinale, giovedì 12 maggio 2022, prevede 18 partecipanti e tre finalisti (Germania, Spagna e Regno Unito): saranno 21 in totale le esibizioni dei concorrenti in gara. Ecco la scaletta di apparizione sul palco.

Finlandia con The Rasmus: Jezebel Israele con Michael Ben David: I.M Serbia con Konstrakta: In Corpore Sano Azerbaijan con Nadir Rustamli: Fade To Black Georgia con Circus Mircus: Lock Me In Malta con Emma Muscat: I Am What I Am San Marino con Achille Lauro: Stripper Australia con Sheldon Riley: Not The Same Cipro con Andromache: Ela Irlanda con Brooke: That’s Rich Macedonia del Nord con Andrea: Circles Estonia con Stefan: Hope Romania con WRS: Llámame Polonia con Ochman: River Montenegro con Vladana: Breathe Belgio con Jérémie Makiese: Miss You Svezia con Cornelia Jakobs: Hold Me Closer Repubblica Ceca con We Are Domi – Lights Off Germania con Malik Harris: Rockstars Spagna con Chanel: SloMo Regno Unito con Sam Ryder: Space Man

Tra i nomi presenti, sono ben noti al pubblico italiano sia Achille Lauro, in gara per San Marino, che Emma Muscat, originaria di Malta e partecipante all’Eurovision per la sua nazione, dopo essere diventata famosa sul territorio italiano per aver preso parte ad Amici.

La diretta della seconda semifinale numero 2 sarà trasmessa su Rai 1, con il commento live di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio, Carolina Di Domenico alle ore 20.30, in live streaming su Raiplay o in radio su Rai Radio 2.

Eurovision 12 maggio 2022: ospiti

Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, attesa per la partecipazione del trio Il Volo, formato da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, che ha preso parte all’Eurovision dopo aver vinto Sanremo, con il brano Grande Amore. Ci sarà, inoltre, il duetto tra Mika e Laura Pausini.