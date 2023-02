Posizioni aperte da Eurospin, nota catena di distribuzione alimentare con 1200 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale da Nord a Sud. Il gruppo è alla ricerca di nuovo personale da impiegare sia presso la sede centrale che presso i vari supermercati.

Eurospin assume in tutta Italia: cercasi addetti alle vendite

L’azienda cerca soprattutto addetti alle vendite, ma anche banconisti di gastronomia, addetti al reparto di macelleria. Gli addetti alla vendite sono coloro che, all’interno dei negozi Eurospin, si occupano di svolgere quelle mansioni che sono funzionali a garantirne una corretta gestione. Tra le funzioni principali ci sono assistenza clienti, sistemazione prodotti, tenuta del layout merceologico. Non sono richiesti particolari titoli di studio.

Requisiti

Ai fini del superamento della selezione, infatti, è sufficiente che i candidati abbiano una buona propensione verso la clientela, buone capacità di comunicazione, capacità di lavorare e collaborare con il resto del team. Si richiede, inoltre, che i candidati siano automuniti (cioè dotati di auto per spostarsi), disponibili ad effettuare turni e che vivano in zone limitrofe al punto vendita nel quale sarà assunto.

Punti vendita con posizioni aperte

Come già previamente anticipato, attualmente vi sono delle posizioni aperte nei punti vendita di tutta Italia, in particolare: Finale Emilia, Poggio Rusco, Palermo, Napoli, San Giuliano Milanese, Udine, Parma, Scalea, Pontevico, Montevarchi, Fabriano, Corigliano Calabro (nuova apertura), Monsummano Terme, Scandicci, Prato, Arezzo, Bettolle, Follo, Ladispoli, Civitavecchia, Tropea, Castelletto sopra Ticino, Portoferraio, Castiglione della Pescaia, Castel San Giovanni, Nuoro, Oristano, Bari, Brindisi, Termini Imerese, Castelsardo, San Vito, Oristano, Pisa, Velletri, Reggio Emilia, Cagliari, Formigine, Legnano, Castelnuovo Rangone, Sassari, Budoni, Correggio, Santa Teresa Gallura, Putignano, Olbia, Bondeno, Chivasso, Montorio, Molfetta, Trani, Vieste, Barletta, Fossano, Gubbio, Montelupo Fiorentino, Pioltello, Villaguardia, Roma e Crotone.

Come candidarsi

Sono 15mila i dipendenti di Eurospin. Punti vendita sono presenti anche in Croazia e Slovenia. 1200 invece i supermercati presenti in Italia. Gli annunci di lavoro possono essere consultati sul sito web della società, nella sezione “lavora con noi”. Ciascun candidato deve selezionare quello di proprio interesse e procedere con l’inserimento dei dati richiesti direttamente online. Per il profilo di addetto alle vendite, gli annunci attivi non presentano attualmente una data di scadenza ed è quindi possibile presentare candidatura fino ad esaurimento posti.