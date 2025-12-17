Proseguono i controlli della Polizia di Stato lungo l’Asse Mediano per contrastare i reati predatori. Nel corso di un servizio mirato disposto dalla Questura di Napoli, gli agenti hanno identificato e denunciato due uomini di Afragola, di 31 e 23 anni, ritenuti responsabili di una serie di estorsioni e truffe messe a segno con la tecnica del cosiddetto finto “incidente stradale”.

Estorsioni con la tecnica del “finto incidente” sull’Asse Mediano: nei guai due uomini di Afragola

Secondo quanto ricostruito, i due percorrevano l’Asse Mediano e altre arterie della zona a bordo di un’auto a noleggio, simulando collisioni con veicoli in transito. Una volta costretti i conducenti a fermarsi, avanzavano richieste di denaro come presunto risarcimento, non esitando – in alcuni casi – a ricorrere a minacce.

Per rendere più credibile la messinscena, i malviventi avevano provocato graffi artificiali sulle carrozzerie utilizzando carta abrasiva, poi sequestrata dagli agenti. A incastrarli è stata l’intuizione di un poliziotto libero dal servizio che, riconosciuta la dinamica fraudolenta, ha immediatamente allertato la Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord. Il rapido intervento ha permesso di bloccare i due uomini, trovati con 510 euro in contanti, ritenuti provento delle truffe. Dagli accertamenti successivi è emerso che la coppia avrebbe già messo a segno episodi analoghi nei comuni di Acerra e Caivano. L’auto utilizzata per le truffe è stata sequestrata.