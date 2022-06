Era Michele Olimpio, detto “o bumbular” il nuovo reggente del clan Mallardo secondo l’ultima inchiesta della DDA di Napoli che ha portato all’arresto di 25 persone (17 in carcere e 8 ai domiciliari) ritenute affiliate alla cosca dei Carlantonio. Sono invece 43 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui spiccano i nomi di figli e nipoti dei boss dell’organizzazione criminale egemone tra Giugliano e i comuni limitrofi.

Camorra, blitz contro il clan Mallardo: 25 arresti

Diversi i reati contestati agli indagati. Tra questi spiccano i delitti di associazione a delinquere di tipo camorristico, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Ma figurano anche false attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, fittizia intestazione di beni, impiego di denaro di illecita provenienza, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, delitti, tutti, aggravati dal metodo mafioso.

Il potere di Olimpio

Dalle indagini è emerso il ruolo cardine di Michele Olimpio detto “o bumbular”. Attualmente condannato all’ergastolo per omicidio, l’uomo del quartiere San Nicola è stato il reggente della cosca nel 2017. Sfruttava il periodo in cui, detenuto in regime di arresti domiciliari, poteva recarsi a Giugliano per sottoporsi a cure odontoiatriche. Durante la sua permanenza, il boss organizzava summit con gli altri affiliati e gestiva i proventi illeciti del clan.

I nomi

Sono 25 gli arrestati nell’operazione di oggi. Di questi 17 sono in carcere e 8 agli arresti domiciliari. Alcuni di loro sono già in carcere per altre ragioni. Tra gli indagati non sottoposti a ordinanza cautelare invece figurano alcuni parenti eccellenti, come Antonio Picardi, figlio di Patrizio.

In carcere:

Olimpio Michele

Cecere Stefano

Ciccarelli Giuseppe

Cimmino Sabatino

Di Vivo Carmine

Lama Salvatore

Mallardo Francesco

Mallardo Giuseppe

Olimpio Pasqualina

Papa Giovanni

Pirozzi Angelo

Pirozzi Vincenzo

Pylypenko Lyudmyla

Ruggiero Marco

Russo Antonio

Speranza Giuseppe

Tesone Antonio

Vallefuoco Biagio

Ai domiciliari: