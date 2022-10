Non sembra volerci mollare il caldo. Da maggio l’anticiclone africano è tornato a più riprese alle nostre latitudini ed è pronto a fare una nuova incursione in Italia a fine ottobre. Entro la fine del mese potrebbero registrarsi picchi di caldo anomali fino a 30 gradi.

Clima impazzito, torna l’anticiclone africano: attesi 30 gradi

Le temperature sono stabilmente 7/8 gradi sopra la media stagionale. Soprattutto al Centro-Sud, però, si attende una nuova fiammata che potrà portare la colonnina di mercurio nel weekend oltre i 30 gradi in Sardegna, Sicilia e Calabria. Un’ondata di caldo senza precedenti, grazie alla quale il 2022 potrebbe diventare l’anno più caldo degli ultimi 222 anni. Nel weekend tra venerdì 21 ottobre e domenica 23 attese massime da stagione estiva. L’inizio della prossima settimana registrerà poi valori record in alcune città come Catania, Palermo o Reggio Calabria.

Autunno ancora lontano

Il tempo sarà invece instabile al Nord, con precipitazioni sparse soprattutto nel Nord-Ovest. Da sabato, però, il cielo tornerà sereno in quasi tutta Italia, aprendo una fase all’insegna dell’anticiclone africano che dovrebbe perdurare fino a inizio novembre dopo l’ottobrata di queste settimane. Secondo gli esperti di 3bmeteo, infatti, «la circolazione atmosferica sul Continente europeo tra la fine del mese di Ottobre e l’inizio di Novembre volge verso una situazione di “blocco”: da un lato una vasta depressione in Atlantico che non riesce ad avanzare verso Est, e dall’altro la presenza di un promontorio anticiclonico che dal Nord Africa si estende verso il Mediterraneo e l’Europa centro-orientale. Il Vero Autunno, quello delle grandi piogge e dei primi freddi rimane ancora piuttosto lontano a discapito del calendario che segnerà ormai Novembre».