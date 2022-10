Autunno in stand-by. Torna, a partire da oggi e per tutta la settimana, la classica “ottobrata”. Si tratta di un periodo soleggiato, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Autunno in pausa, in arrivo l’ottobrata: caldo e temperature estive

Lo fa sapere Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, ricordando che il termine “ottobrata” deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre.

Stop, quindi, a piogge e temporali. Per circa una settimana si potrà fare a meno degli ombrelli, mentre sarà invece il caso di indossare abiti più freschi per non soffrire l’ondata di calore che sta per investire il Paese.

Come sarà il tempo in Campania

Ma come saranno le temperature nei prossimi giorni in Campania? Dalla giornata odierna e per gran parte della settimana, precisa Sanò, è previsto bel tempo e valori che nelle ore più calde potrebbero schizzare fino ai 25°-26°C, soprattutto al Sud Italia. Nella fattispecie a Napoli il clima sarà decisamente estivo, così come in Cilento. La città più calda della Campania sarà, però, Caserta: nella giornata di domani, 4 ottobre, si toccheranno i 26°C. Di poco più basse le temperature negli altri capoluoghi di provincia, dove si sfioreranno i 24°.

Piogge e vento forte faranno ritorno invece nel weekend, in particolare domenica. A differenza di questa, la prossima settimana sarà invece caratterizzata da forte instabilità e temperature decisamente in ribasso. Insomma, dal caldo breve e intenso passeremo a un clima freddo e umido, tipicamente autunnale.