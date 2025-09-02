Estate senza eventi ad Aversa, rinviati in autunno: “Nessuna comunicazione, amministrazione vuota”

Dovevano partire ad agosto, ma con l’estate ormai finita gli eventi estivi ad Aversa restano al palo. Manifestazioni che avrebbero dovuto allietare le giornate di chi è rimasto in città. Il primo appuntamento era in programma il 31 luglio all’arco dell’Annunziata: la finale regionale di Miss Italia. Un evento rimasto però soltanto sulla carta.

Nessuna comunicazione ufficiale sullo slittamento degli eventi dell’Agrofestival ad Aversa, finanziati con 110mila euro regionali e presentati solo a fine luglio. La direzione artistica parla di un ritardo dovuto alla mancanza del visto della Ragioneria della Regione Campania, necessario per impegnare le spese. Un atto arrivato solo ieri mattina, invece che a inizio agosto. Dura la reazione dell’opposizione. Presentata anche un’interrogazione sul mancato svolgimento del primo evento segnato nel programma.