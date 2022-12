Sarà un Capodanno all’insegna del caldo. Così come per i giorni di Natale anche quelli a cavallo tra il 2022 e il 2023 saranno caratterizzati da temperature miti, quasi primaverili. Prosegue, quindi, la fase di tempo stabile con la colonnina di mercurio che si attesterà al di sopra delle medie stagionali.

Capodanno all’insegna del caldo: temperature sopra i 20 gradi

Secondo gli esperti, nei prossimi giorni si registrerà ad un consolidamento del campo di alta pressione subtropicale che si è fermato sul Mediterraneo. Una situazione che sta favorendo la presenza di nuvolosità alta e stratificata, ma anche temperature eccezionalmente miti per il periodo. Il cielo, infatti, si manterrà tendenzialmente nuvoloso con occasionali piogge tra il 29 e il 30, ma nulla da temere, nessuna emergenza sembrerebbe essere alle porte secondo le condizioni meteo attuali.

Le temperature, nel giorno di San Silvestro e il primo dell’anno, subiranno un ulteriore live aumento con massime che potrebbero spingersi sino ai 20 gradi. Insomma un clima perfetto sopratutto per i tanti turisti che in questo periodo stanno affollando non solo Napoli, ma tutta la Campania. Una piccola “dicembrata”, come annunciato qualche mese fa: potrà andare al mare o passeggiare in spiaggia approfittando dell’eccezionale clima primaverile soprattutto al Sud. Occorrerà attendere invece lunedì 2 gennaio e martedì 3 per tornare a temperature più basse e in linea con le medie stagionali.