Capitomboli d’autunno. Prima il freddo, poi di nuovo un clima mite. E’ quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Se infatti da qui all’Immacolata ci aspetta tempo instabile con crollo delle temperature, dopo l’inizio ufficiale del periodo natalizio si assisterà a un improvviso cambio di rotta.

Arriva il primo freddo, ma a Natale cambia tutto

Secondo gli esperti de Ilmeteo.it, fine novembre e inizio dicembre saranno un periodo all’insegna del freddo e del crollo termico su gran parte dell’Italia. Arriverà la neve a bassa quota e le minime al Centro e al Nord toccheranno i zero gradi anche in pianura. Città come Bologna e Milano attraverseranno il primo inverno, ma anche al Sud massime e minime registreranno un calo significativo dei valori medi. A determinare questo scenario una serie di fronti depressionari alimentati da masse d’aria di origine polare che travolgeranno il cuore dell’Europa per poi investire anche il nostro Paese.

La “dicembrata”

Questa fase di instabilità, che interromperà il lungo dominio dell’anticiclone africano, porterà piogge e temporali al Centro-Sud e neve e freddo al Nord. Una condizione che potrebbe accompagnarci fino al Ponte dell’Immacolata. La tendenza invece per le settimane successive fino alle feste di Natale prevede un ritorno dell’alta pressione. Una “dicembrata”, l’hanno ribattezzata i giornalisti. E’ quanto annuncia il Centro Europeo, secondo il quale nel mese di dicembre potremmo registrare temperature superiori di circa 2°C in diversi settori dell’Europa, in particolare su Russia e Scandinavia, cioè su quelle regioni che sono tradizionalmente i “serbatoi del freddo” del nostro autunno e del nostro inverno. Anche in Italia sono dunque attesi valori sopra la media per le feste di Natale.