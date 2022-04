Si preannuncia un’estate con temperature record e caldo africano. Ad annunciarlo sono gli esperti del Centro Meteo Europeo. Nei tre mesi della “bella stagione” la colonnina di mercurio farà registrare valori al di sopra della meda in quasi tutti i paesi mediterranei: dalla Spagna ai Balcani passando per l’Italia.

Estate 2022: sarà caldo record

L’anticiclone travolgerà dal mese di giugno il Centro-Sud, portando un’estate molto secca e povera di precipitazioni. Ma le prime avvisaglie dell’estate che sarà si avranno già a fine aprile e maggio, in piena primavera, con le prime punte di 30 gradi. Ma a destare maggiori preoccupazioni saranno le temperature che arriveranno nei prossimi mesi. A luglio e a agosto il termometro potrebbe toccare i 45/50 gradi in Sicilia (40 in Campania e nel Lazio). Le anomalie termiche si aggireranno intorno ai 1,5/2 gradi sopra la media.

…ma finirà prima

Sarà una fiammata violenta, che farà danni soprattutto alla vegetazione e all’agricoltura. Dopo le scarse piogge di quest’inverno infatti, che hanno ridotto in secca fiumi e laghi, non ci sarà maltempo. A settembre, però, il clima dovrebbe tornare mite e allinearsi ai valori medi stagionali. Per chi vuole sfuggire al caldo di luglio, agosto, una buona idea potrebbe essere quella di spostarsi a Nord. Nell’Europa Settentrionale, stando alle previsioni, le temperature estive si presenteranno generalmente prossime alla norma, presumibilmente per il costante flusso delle correnti fresche ed instabili d’origine nord-atlantica.

Come sarà aprile?

L’inverno ha definitivamente abbandonato le nostre latitudini. Dopo le ultime incertezze di questi giorni, infatti, segnati anche da temporali e grandinate violente, il tempo si stabilizzerà, lasciando spazio a sole e temperature massime intorno ai 20 gradi a partire dal weekend prima di Pasqua. La settimana di festa, invece, sarà caratterizzata da un ulteriore incremento delle temperature e da un clima quasi estivo su gran parte del Sud Italia.