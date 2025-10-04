Paura questa mattina a Pomigliano, in via San Giusto, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni. Le cause dello scoppio sono ancora in corso di accertamento.

Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: tre operai feriti, uno in pericolo di vita

Nell’incidente sono rimasti feriti tre operai: due in modo grave, trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, uno dei quali sarebbe in pericolo di vita. Il terzo lavoratore, invece, ha riportato ferite più lievi: è stato medicato sul posto e successivamente trasferito all’ospedale del Mare per accertamenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Pomigliano e quelli della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità.