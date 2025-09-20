Esplosione in un appartamento tra Quarto e Marano: salva la famiglia, morto un cagnolino

Paura in serata nella zona al confine tra Quarto e Marano, in via Marano-Quarto, a causa di una violenta esplosione presumibilmente causata da una bombola di gas.

Il boato si è verificato al secondo piano di una palazzina, in un appartamento attualmente in fitto. Fortunatamente le persone presenti all’interno sono riuscite a mettersi in salvo, evitando il peggio. All’interno dell’abitazione c’erano anche due cagnolini, ma purtroppo uno di loro è rimasto ucciso nell’esplosione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’intera area, e la Polizia Municipale, che sta effettuando i rilievi del caso.

La deflagrazione ha provocato danni ingenti all’interno dell’appartamento, ma non si registrano feriti tra gli occupanti né tra i residenti degli edifici circostanti.

Le autorità stanno ora indagando per accertare l’esatta causa dell’esplosione e valutare eventuali rischi strutturali.