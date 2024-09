È stato ritrovato questa notte l’ultimo cadavere dopo il crollo della palazzina a Saviano causato da un’esplosione per una probabile fuga di gas. Si tratta di Autilia Ambrosino, la 80enne che ancora mancava all’appello, nonna dei minori già recuperati senza vita.

Esplosione a Saviano, recuperato anche il corpo della nonna

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa notte, ora l’intervento dei pompieri prosegue per mettere in sicurezza l’intera zona. Il numero dei morti di questa tragedia sale così a quattro: nel crollo hanno perso la vita due bimbi, Giuseppe, 6 anni, la sorellina Autilia, 4 anni, e la mamma, Vincenza Spadafora, 41 anni. Feriti il papà, Antonio Zotto, e l’altro figlioletto neonato, Gennaro: il primo ricoverato all’ospedale Cardarelli, il secondo all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

L’esatta dinamica di quanto è ancora tutta da chiarire. Si attendono le perizie tecniche dei vigili del fuoco per capire l’origine del crollo della deflagrazione che lo avrebbe preceduto. La palazzina di due piani a Saviano sarebbe stata distrutta da una esplosione legata ad una probabile fuga di gas. Nel collasso dell’edificio è stata coinvolta una famiglia con genitori e tre bambini, che abitavano al piano terra, e la nonna residente al piano superiore.

Bilancio pesantissimo: 4 vittime

A prestare i primi soccorsi due carabinieri che erano di pattuglia in zona, subito raggiunti dai pompieri. I soccorritori hanno recuperato subito il padre e un neonato in vita, affidandoli alle cure dei sanitari, mentre nulla hanno potuto fare per i piccoli Giuseppe e Autilia, i cui corpi sono stati recuperati purtroppo senza vita. Nel corso della giornata è stato recuperato il corpo della mamma e infine la nonna intorno all’1 di questa notte.