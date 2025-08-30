Drammatico ritrovamento nella mattinata di ieri, venerdì 29 agosto, lungo una scarpata adiacente al raccordo autostradale Castel del Lago–Benevento, nei pressi dell’A16. È stato rinvenuto senza vita il corpo di Luigi Rossetti, 48 anni, gommista originario di Apice, in provincia di Benevento.

Esce per fare un giro in moto e non rientra, Luigi trovato morto in una scarpata

L’uomo era uscito di casa nel pomeriggio di giovedì 28 agosto, per un giro in moto con la sua BMW. In serata, non vedendolo rientrare, la moglie aveva dato l’allarme, facendo scattare le ricerche.

La svolta è arrivata nella mattinata di ieri, quando un giovane agricoltore, diretto nei campi, ha notato la motocicletta abbandonata nei pressi di una scarpata. Poco distante, la tragica scoperta: il corpo del 48enne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte e stabilire se si sia trattato di un incidente o se vi siano altri elementi da approfondire.